LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Pentagon: Russische troepen maken amper vorderingen

Bredene/De Haan Hardleerse naaktloper riskeert drie maanden cel: “Op het naakt­strand was geen enkel schaduw­plek­je meer”

Een 60-jarige man uit De Haan moest zich dinsdagmorgen in de rechtbank van Brugge verantwoorden voor openbare zedenschennis. Hij werd naakt betrapt in de duinen, vlak bij het naaktstrand in Bredene. “Ik zocht de schaduw op om me in te smeren”, klonk het.

15 maart