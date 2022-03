LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Oekraïne en Rusland spreken tien humanitaire corridors af - Britse regering schrijft nieuwe sancties uit tegen Russische personen en bedrijven

Vijf vrouwen getuigen over dickpics: “We negeren, want ze kicken op aandacht”

“Aangifte doen van dickpics is zoals aangifte doen van een gestolen fiets. Het is banaal geworden.” Marc Overmars is niet de enige die zijn geslachtsdeel al eens graag portretteert en ongevraagd de wereld in stuurt. Seksuologe Lotte Vanwezemael diende tegen 50 van die flieterfotografen klacht in, één daarvan werd alvast geseponeerd. Ze zijn met véél, de vrouwen die ongewenste foto’s in hun inbox ontvangen. Vijf vrouwen getuigen.

