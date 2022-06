LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Oekraïense hoofdstad Kiev voor het eerst sinds april getroffen door krachtige explosies - Rusland verliest terrein in Sjevjerodonetsk

Nu ook code oranje voor provincies Antwerpen en Limburg: “We verwachten 40 liter neerslag per vierkante meter in 6 uur tijd"

Het KMI kondigt in de provincies Antwerpen en Limburg zondagnamiddag waarschuwingscode oranje af wegens onweer. “We verwachten we meer dan 40 l/m2 regen in 6 uur tijd. Lokaal is er kans op hagel en windstoten”, aldus het KMI. Ook in een aantal Waalse provincies wordt code oranje van kracht. Eerder vandaag gold al code oranje in West- en Oost-Vlaanderen door wateroverlast. Onder meer in Waregem, Sint-Baafs-Vijve, Zulte en Lievegem stonden straten blank.

14:09