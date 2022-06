LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Oekraïense economie 15 procent gekrompen in eerste kwartaal - “Russisch leger trekt op richting oostelijke stad Izjoem”

Meisje in Frankrijk vermoord met tientallen messteken, haar vriend (14) bekent de feiten

In Frankrijk heeft een jongen (14) bekend dat hij zijn even jonge vriendin doodgestoken heeft. Haar lichaam werd vroeg in de ochtend gevonden achter een dorpsschool in Clessé, in het oosten van het land. Het lichaam vertoonde tientallen steekwonden en ook andere sporen van geweld, zoals een gebroken neus.

20:21