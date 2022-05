LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Oekraïens president Zelensky bezoekt front in Charkiv - Russen rukken op in strijd om controle van de Donbas-regio

Bultrug die duikers ‘bedankte’ na redding uit visnet, week later overleden: “Dit is echt deprime­rend”

Donderdag is een bultrug van veertien meter aangespoeld op een strand in de Spaanse provincie Valencia. Het dier kon helaas niet gered worden. Een week eerder waren duikers de kolos nog te hulp geschoten voor de kust van Mallorca, waar hij in een illegaal visnet was verstrikt geraakt.

16:49