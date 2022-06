LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Nog altijd zware gevechten rond Sjevjerodonetsk - “Oekraïne gaat haven Odessa niet ontmijnen uit vrees voor Russische aanval”

Aantal coronabe­smet­tin­gen stijgt weer voor het eerst in weken: “Mogelijk blijvende trend door nieuwe varianten”

Het zevendaagse gemiddelde van geregistreerde coronabesmettingen is opnieuw wat gestegen, voor het eerst in weken. Ook het aantal tests steeg wel, zij het in mindere mate. Dat blijkt uit het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano. “Het is nog iets te vroeg om te zeggen dat het een blijvende trend is, maar het zou wel kunnen”, legt Steven Van Gucht van Sciensano uit aan HLN LIVE. De stijging in de cijfers heeft volgens de viroloog te maken met de nieuwe varianten BA.4 en BA.5, die nu al bijna de helft van de nieuwe besmettingen uitmaken.

