LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Nieuwe luchtaanvallen op hoofdstad Kiev - NAVO-chef: “Oorlog kan jaren duren”

Het Russische leger heeft terreinwinst geboekt in de buurt van het fel belegerde Sjevjerodonetsk. “Door de beschieting en bestorming heeft de vijand in het dorp Metjolkine een gedeeltelijk succes behaald en geprobeerd om zich daar te vestigen”, zegt de Oekraïense legerstaf in een update. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in onze liveblog.