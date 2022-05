LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Moskou: "We vertragen bewust aanvalstempo om burgers te laten evacueren” - “Russen boeken lokale terreinwinsten in Donbas”

BV Plan­ckaerts verliezen mémé Clara (96): “Dicht bij elkaar en vol warme gedachten is ze van ons heengegaan”

De Planckaerts verkeren in diepe rouw. De mama van Christa, mémé Clara, is maandag overleden op 96-jarige leeftijd. Dat maakte televisiezender Eén bekend. Een zware klap, want de vrouw was erg geliefd bij haar familie.

11:57