LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Minstens tien doden en dertig gewonden bij Russische raketaanval op militaire basis in Dnipro

Schrijf­ster 'How to murder your husband' schuldig aan moord op man

Een Amerikaanse romanschrijfster die een essay schreef met de titel How to murder your husband (Hoe vermoord je je man) is schuldig bevonden aan de moord op haar echtgenoot. Een jury in Portland, in de staat Oregon, had woensdag slechts acht uur nodig om te oordelen dat Nancy Crampton Brophy haar man Daniel Brophy heeft doodgeschoten.

26 mei