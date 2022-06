LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Minsk: “klaar voor langdurige oorlog”

Oekraïense troepen hebben wat succesjes geboekt in de strijd om de stad Severodonetsk, maar in de hele oostelijke Donbas-regio is het afgelopen etmaal weinig verschoven. President Volodymyr Zelensky heeft dat donderdagavond gezegd in zijn dagelijkse videobericht. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in onze liveblog.