LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Kremlin zegt meest betrouwbare gasleverancier te zijn - Rusland beschuldigt Oekraïne van beschietingen op booreilanden

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky voorspelt dat Rusland de aanvallen zal intensiveren. Dat zei het staatshoofd zondag in zijn dagelijkse videoboodschap. Gisteren meldde het Russische leger dat het met een rakettenaanval “meer dan vijftig generaals en officieren” van Oekraïne had gedood in de regio Dnipro. De claim kon niet onafhankelijk bevestigd worden. De heftigste aanvallen concentreren zich rond de oostelijke stad Sjevjerodonetsk, maar er zit weinig beweging in de frontlinie. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in onze liveblog.