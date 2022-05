LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Kiev: Russen bestoken 49 plekken in Donbas - Kredietwaardigheid Oekraïne verder verlaagd

Autoritei­ten Texas erkennen dat politie te lang wachtte om school binnen te gaan tijdens schietpar­tij

De politie heeft een "verkeerde beslissing" gemaakt door niet snel de school in Uvalde, Texas binnen te gaan, waar zich een schutter had verschanst die in een klas een bloedbad had aangericht. Dat zegt Steven McCraw, directeur van het departement van openbare veiligheid in Texas.

27 mei