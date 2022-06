LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Kiev: “klaar voor langdurige oorlog”

Showbizz Is wonen in Hollywood écht altijd glitter en glamour? Astrid Coppens ontkracht en bevestigt de clichés

Wat voor velen de ‘American Dream’ is, is voor Astrid Coppens een ver verleden. 14 jaar lang heeft ze in LA gewoond en gewerkt, tussen de sterren. Een levensstijl vol glitter en glamour, maar ook met een serieuze keerzijde. “Voor een eenpersoonsappartement betaal je al snel $5.000.” Showbits-reporter Jarne ging langs bij Astrid om te praten over de up- én downside van het begeerlijke Amerikaanse leven.

2 juni