LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Inwonersaantal regio Donetsk gekrompen van 1,67 miljoen naar zo'n 340.000 - “Raketlanceerders voor Oekraïne zijn al in Europa”

Het Russische leger heeft in Severodonetsk een reservoir met salpeterzuur geraakt. Als je die stof inademt, kunnen de longen beschadigd raken. Het is niet duidelijk of de aanval doelgericht gebeurde. Volgens de Oekraïense president Zelensky deinst het Russische leger echter voor niets terug. “Gezien er op grote schaal chemische industrie in Severodonetsk aanwezig is, zijn de aanvallen van het Russische leger gewoon krankzinnig”, klinkt het uit zijn mond. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in onze liveblog.