LIVE OORLOG OEKRAÏNE. “Biden zegt Oekraïne vandaag extra militair materieel toe”

Film Amerikaan­se remake van ‘De Zaak Alzheimer’ krijgt ijzerster­ke eerste trailer

‘Memory’ is de internationale remake van Erik Van Looy’s succesvolle boekverfilming ‘De Zaak Alzheimer’. De regie is in handen van Martin Campbell en de hoofdrollen zijn weggelegd voor Liam Neeson, Guy Pearce en Monica Bellucci, die de machtige technologiemagnaat Davana Sealman speelt.

15 maart