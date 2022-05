LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Biden: "VS zal geen raketwerpers leveren die Rusland kunnen treffen” - "Azov-strijders riskeren de doodstraf”

Franse journalist (32) omgekomen in Oekraïne

Er is een Franse journalist omgekomen in Oekraïne. Dat meldt Sergiy Haidai, de gouverneur van de bestuurlijke regio Loehansk, en het nieuws is bevestigd door BFMTV, de Franse nieuwszender waarvoor de man werkte. Frederic Leclerc-Imhoff bracht verslag uit over de evacuatie van burgers uit het belegerde Sievierodonetsk. President Emmanuel Macron heeft al hulde aan hem gebracht.

