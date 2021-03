LIVE. Ook kleuterscholen in Wallonië dicht, Vlaamse mogen zelf beslissen - Franse coronapatiënten naar ons land overgebracht

Tien personen opgepakt in heel het land na onderzoek tegen drugssmok­kel

11:52 Bij een drugsonderzoek van de federale gerechtelijke politie van Namen zijn in totaal tien personen opgepakt op verschillende locaties in heel het land. De speurders troffen in totaal 5.500 planten aan. De bal ging aan het rollen toen de politie een vermoedelijke cannabisplantage in Philippeville op het spoor kwam, zo laten de politiedienst en het parket van Namen vandaag weten.