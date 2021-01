LIVE. Ook bijkomende besmettingen vastgesteld bij testen in Kontich - Boete van 250 euro voor terugkeerders die zich niet laten testen

iHLN TikTok voegt betaalfunc­tie toe aan Chinese versie van app

Douyin, de versie van TikTok voor het Chinese vasteland, is uitgebreid met een betaalfunctie. Dat meldt nieuwssite TechCrunch. De app voor korte filmpjes heeft in China al langer een webshopfunctie. Wanneer een influencer een product aanprijst, kunnen gebruikers dat artikel met een paar tikken aanschaffen. Aan de betaalmethoden is nu het eigen Douyin Pay toegevoegd.