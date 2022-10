LIVE. Ontslagen politieagent maakt tientallen dodelijke slachtoffers bij schietpartij in Thais kinderdagverblijf

De schutter sloeg op de vlucht in een wagen en raakte verschillende voetgangers, aldus kolonel Jakkapat Vijitraithaya. De politie startte een klopjacht naar de verdachte, een 34-jarige ex-politieagent. Hij was in het bezit van een vuurwapen en een steekwapen. Volgens de politie heeft de dader vervolgens de hand aan zichzelf en zijn familie geslagen.

Thailand hanteert relatief strenge wapenwetten, maar de officiële cijfers houden geen rekening met de enorme aantallen illegale wapens, waarvan vele in de loop der jaren over de poreuze grenzen zijn binnengebracht vanuit door conflicten verscheurde buurlanden.

Wapenwetten zijn relatief streng in Thailand, maar het land worstelt wel met enorme hoeveelheden aan illegale wapens die de afgelopen jaren het land in gesmokkeld zijn door conflicten in buurlanden. In 2020 was er ook nog een soldaat die, na een misgelopen vastgoeddeal, 29 mensen doodde.