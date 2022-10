LIVE. Ontslagen politieagent doodt tientallen mensen in Thais kinderdagverblijf, sommige slachtoffers amper 2 jaar oud

Bij een schietpartij in een kinderdagverblijf in het noordoosten van Thailand zijn minstens 38 mensen gedood door een voormalige politieman. Onder de slachtoffers zouden zeker 23 kinderen zijn waarvan er sommige amper twee jaar oud waren. Dat meldt de Thaise politie aan het persagentschap Reuters. De 34-jarige Panya Khamrap zou ook zijn eigen vrouw en kind hebben gedood. Vervolgens pleegde de dader zelfmoord.

Dit artikel wordt voortdurend bijgewerkt met de meest recente informatie.

De man drong het kinderdagverblijf in Uhai Sawan, ruim 400 kilometer ten noordoosten van Bangkok, binnen rond het middaguur. Panya had net een rechtszitting achter de rug over drugsbezit en arriveerde bewapend met een geweer, een pistool en een mes bij het verblijf waar zijn kind niet aanwezig bleek. Hij schoot toen op medewerkers. De veelal erg jonge kinderen werden vooral gedood met het mes.

In totaal zijn er zeker 38 mensen gedood, de 34-jarige dader, Panya Khamrap, meegerekend. Mogelijk zijn er meer slachtoffers. Afhankelijk van de bron schommelt het totale dodental tussen 35 en 39. De eerste dodelijke slachtoffers werden reeds geborgen en via lijkkisten weggevoerd in een truck. Er is ook sprake van minstens 12 gewonden.

“Onder invloed van drugs”

De schutter sloeg op de vlucht in een wagen en raakte verschillende voetgangers, aldus kolonel Jakkapat Vijitraithaya. De politie startte een klopjacht naar de verdachte, een 34-jarige ex-politieagent. Hij was in het bezit van een vuurwapen en een steekwapen. Volgens de politie heeft de dader vervolgens de hand aan zichzelf en zijn familie geslagen. Een hoge politieofficier heeft tegen de omroep Thai PBS gezegd dat de dader zeer waarschijnlijk onder invloed van drugs was.

Thailand hanteert relatief strenge wapenwetten, maar de officiële cijfers houden geen rekening met de enorme aantallen illegale wapens, waarvan vele in de loop der jaren over de poreuze grenzen zijn binnengebracht vanuit door conflicten verscheurde buurlanden. In 2020 was er ook nog een soldaat die, na een misgelopen vastgoeddeal, 29 mensen doodde.

Bloeddonaties

Intussen staan tal van Thaise burgers in de rij in het lokale ziekenhuis om hun bloed te doneren. Verschillende slachtoffers zijn zwaargewond en hebben veel bloed verloren.

