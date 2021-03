LIVE. Ons land last 'paaspauze' van vier weken in: “Gekozen voor korte pijn”

Tijdelijke vertraging in vaccinatie­plan­ning door verminder­de eerste levering Johnson & Johnson-vac­cin

13:39 Farmagigant Johnson & Johnson zal in de laatste twee weken van april de eerste 76.000 dosissen van zijn Janssen-vaccin aan België leveren. Volgens de vaste verdeelsleutel mag Vlaanderen daarvan op 44.000 vaccins rekenen. In zijn vaccinatieplanning rekende minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) gisteren nog op 162.000 dosissen in april. De planning zal dus onvermijdelijk enkele weken tijdelijk vertraging oplopen, maar moet daarna wel goedgemaakt worden.