LIVE. "Onrustwekkende" stijging naar 183 gevallen van omikronvariant in Denemarken

Ruim 6 op de 10 Belgen schenken elk jaar aan een goed doel

Het is goed gesteld met onze vrijgevigheid. Meer dan zes op de tien Belgen schenken elk jaar aan minstens één goed doel. Via erfenissen werd vorig jaar in Vlaanderen alleen al meer dan 434 miljoen euro nagelaten aan sociale organisaties. Dat schrijft De Zondag.

5:18