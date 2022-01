LIVE. Onenigheid over coronabarometer: premier De Croo zit voor Overlegcomité nog samen met ministers-presidenten

Spanje Man gearres­teerd die Belg had neergesto­ken aan Costa del Sol

Aan de Costa del Sol in het zuiden van Spanje is een man aangehouden die ervan verdacht wordt dat hij vier maanden geleden een Belg heeft neergestoken. Het slachtoffer was in september opgenomen in een ziekenhuis in Marbella met een mes dat nog was blijven vastzitten in zijn lichaam. Hij liep zware verwondingen op, maar is intussen aan de beterhand.

