LIVE. Onderzoek naar mogelijk verband tussen overlijden 82-jarige en coronavaccin

Brussel Betoging voor overleden Ibrahima (23) ontspoort volledig: meer dan 100 arresta­ties, relschop­pers bekogelen politiekan­toor met molotov­cock­tails

11:40 Meer dan 400 mensen hebben woensdag betoogd bij het Noordstation in Brussel om duidelijkheid te vragen over de dood van Ibrahima Barrie. De 23-jarige jongeman overleed zaterdagavond nadat hij door de politie was opgepakt. De optocht verliep aanvankelijk vreedzaam, maar omstreeks 16 uur sloeg de sfeer om. Betogers gooiden met stenen en stichtten brand. De oproerpolitie kwam massaal ter plaatse en zette het waterkanon in. Een jongen van 17 jaar raakte gewond en werd naar het ziekenhuis overgebracht. Volgens getuigen werd hij door de politie geslagen met een wapenstok. Ook vier agenten liepen verwondingen op. “Meer dan 100 mensen zijn gearresteerd”, laat minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) weten via Twitter.