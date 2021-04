LIVE. Onderwijspartners bekijken of voltijds contactonderwijs in secundair mogelijk is - Portugal heft noodtoestand op

Vandaag beslist het overlegcomité van de onderwijspartners of leerlingen van de tweede en derde graad secundair binnenkort weer voltijds naar school mogen. Begin deze week zijn er, na de ‘paaspauze’, enkele versoepelingen ingegaan. Buiten mag je opnieuw met maximaal tien mensen samenkomen, contactberoepen kunnen de deuren heropenen en ook winkelen hoeft niet langer op afspraak. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.