LIVE. Onderwijspartners bekijken morgen of voltijds contactonderwijs in secundair mogelijk is

Liet Sarah van Soelen een tattoo zetten voor haar André?

Dat de liefde tussen Sarah van Soelen (25) en André Hazes (27) groot is, is overduidelijk. De twee laten op sociale media maar al te graag blijken dat ze niet zonder elkaar kunnen. Iets wat je bovendien redelijk letterlijk mag nemen, want het lijkt erop dat Sarah voortaan een stukje van haar André op permanente basis met zich meedraagt. Het ziet er namelijk naar uit dat ze een tattoo heeft laten zetten voor de zanger.