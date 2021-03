LIVE. Onderwijsministers lichten coronamaatregelen in onderwijs toe

Celebrities Na een depressie en serieuze gewichts­toe­na­me: zo gaat het nog met de ‘verloren’ Kardashian-broer Rob

17:00 Ooit was hij het frisse jongere broertje van de Kardashian-zussen, maar een depressie en serieuze gewichtstoename zorgden ervoor dat Rob Kardashian langzaam maar zeker in de anonimiteit verdween. Nu hij 34 geworden is, is hij helemaal klaar een nieuwe start: “Dankzij zijn dochtertje heeft hij weer een doel in het leven.”