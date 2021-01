LIVE. Onderwijsexpert Dirk Van Damme pleit voor sluiting scholen: “Beter korte pijn” - Nog geen beslissing over buitenschoolse activiteiten

Professor Herman Goossens: “We kunnen derde golf niet meer vermijden. Nu maatrege­len opvolgen, anders wordt het een drama”

8:38 Nu de Britse variant van het coronavirus in ons land duidelijk in opmars is, is een derde golf haast onvermijdelijk. Dat heeft professor Herman Goossens (UAntwerpen) gezegd in VTM NIEUWS. “We zijn op een kantelmoment gekomen”, aldus Goossens.