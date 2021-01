LIVE. Onderwijsexpert Dirk Van Damme pleit voor sluiting scholen: “Beter de korte pijn dan langgerekt proces”

Nu de Britse variant van het coronavirus in ons land duidelijk in opmars is, zijn we in een derde golf aangekomen. Dat zegt testexpert en professor Herman Goossens in VTMNIEUWS. Intussen stijgen de ziekenhuisopnames en het aantal besmettingen met het coronavirus weer in heel het land. Onderwijsexpert Dirk Van Damme wil dat de scholen sluiten. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.