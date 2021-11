LIVE. Omikronpatiënten voorlopig niet zwaar ziek, zegt Zuid-Afrikaanse arts: “Hun symptomen waren zo anders en milder”

Ook Vlaams koppel in quarantai­ne in Nederland na vlucht vanuit Zuid-Afri­ka: “Duurde bijna acht uur voor we resultaat kregen”

Een Vlaams koppel zit in quarantaine in een isolatiehotel in Nederland na een vlucht vanuit Zuid-Afrika. Dat hebben de plaatselijke autoriteiten aan VTM Nieuws bevestigd. Het koppel hoopt te kunnen terugkeren naar ons land om thuis de quarantaine uit te zitten.

27 november