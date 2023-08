Wat kunnen we nog verwachten van de Wag­ner-groep zonder Prigozjin? “Een huurling die niet wordt betaald, daarin schuilt het gevaar”

Het Wagner-huurlingenleger is na de vermoedelijke aanslag op het privévliegtuig onthoofd. Welke rol kunnen de naar schatting 30.000 leden nog spelen, in de oorlog in Oekraïne en in Afrika? Zinnen de huurlingen op wraak? Is de dood van leider Jevgeni Prigozjin goed nieuws voor Kiev? Rusland-experts Derk Sauer en Ria Laenen geven antwoorden.