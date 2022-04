LIVE. Oekraïne meldt slachtoffers na nieuwe Russische aanvallen - Voetbalcompetitie niet meer hervat

De Verenigde Staten organiseerden dinsdag op de Amerikaanse luchtmachtbasis Ramstein in Duitsland gesprekken met ruim veertig landen over de verdediging en bewapening van Oekraïne, vanwege een mogelijk beslissende Russische aanval op het oosten van het land. De Russische buitenlandminister Sergej Lavrov heeft tegen Russische staatsmedia gezegd dat er een “reëel” gevaar is dat er een derde wereldoorlog komt, wat hem op forse kritiek van de Amerikaanse buitenlandminister kwam te staan. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in onze liveblog.