LIVE OEKRAÏNE. Kiev: Russische aanvallen afgeweerd - VS: nieuwe sancties wegens deportatie Oekraïense kinderen

De Oekraïense regering schat dat Rusland sinds de invasie van Oekraïne in 2022 ruim 19.500 kinderen heeft gedeporteerd of met geweld uit hun huizen heeft verdreven.

Biden en Zelensky spraken over opleiding Oekraïense F-16-piloten

De Amerikaanse president Joe Biden heeft donderdag gesproken met zijn Oekraïense collega Volodymyr Zelensky over de opleiding door de VS van Oekraïense piloten om met F-16's te kunnen vliegen. Dat meldt het Witte Huis. Eerder raakte al bekend dat de opleiding in september zal beginnen.

"De presidenten Biden en Zelensky hebben gesproken over het begin van de opleiding van de Oekraïense piloten van gevechtsvliegtuigen en over de garantie dat andere landen snel hun F-16's zullen overbrengen naar Oekraïne", aldus het Witte Huis in een persbericht.

De piloten zullen in september eerst Engels leren in de staat Texas en een maand later een pilotenopleiding volgen in de staat Arizona, in het zuidwesten van de VS, aldus generaal Pat Ryder, de woordvoerder van het Pentagon.