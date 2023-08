LIVE OEKRAÏNE. Kiev: Russische aanvallen afgeweerd - VS: crash vliegtuig Prigozjin kwam vermoedelijk door “opzettelijke explosie” aan boord

Belgisch geboorte­cij­fer hersteld van corona

Het aantal geboortes in België is in 2021 met 3,7 procent gestegen in vergelijking met het jaar daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van statistiekbureau Statbel. Het geboortecijfer kwam daarmee weer op het pre-coronaniveau, al is er van een echte opleving na jaren van daling geen sprake.