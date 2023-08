LIVE OEKRAÏNE. Dodental bij ontploffing in fabriek nabij Moskou kan nog fors oplopen: "Al lichaamsdelen gevonden van mogelijk 10 mensen”

UPDATEBij een hevige explosie in de Russische stad Sergiev Posad, op zo’n 70 kilometer ten noordoosten van Moskou, zijn zeker 1 dode en 55 gewonden gevallen. Russische media waarschuwen echter dat het dodental nog fors kan oplopen. Oekraïne meldt intussen afgeslagen Russische aanvallen in het oosten. En in Wit-Rusland, vlak bij de Oekraïense grens, bouwt Wagner een tentenstad voor zo’n 1.000 huurlingen. Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.