LIVE OEKRAÏNE. Biden vraagt Congres om 13 miljard dollar extra militaire steun voor Oekraïne

Biden vraagt Amerikaans Congres 13 miljard dollar extra militaire steun voor Oekraïne

Daarnaast heeft de Biden-administratie ook gevraagd om in te stemmen met 8,5 miljard dollar aan economische, humanitaire en veiligheidsbijstand. Dat bedrag is niet enkel bestemd voor Oekraïne, maar "voor alle kwetsbare landen en volkeren over de hele wereld die getroffen zijn door de brute en niet-uitgelokte invasie van Rusland in Oekraïne", zo wordt verduidelijkt in de brief, gericht aan Kevin McCarthy, fractieleider van het Huis van Afgevaardigen.