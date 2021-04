LIVE. Nu ook officieel: Overlegcomité geeft groen licht voor opening terrassen op 8 mei

Ook Vlaamse leerlingen uit tweede en derde graad middelbaar onderwijs vanaf 10 mei opnieuw voltijds naar school

18:19 Het overleg tussen minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), de verschillende onderwijspartners en de virologen om de situatie in de scholen te evalueren is afgelopen. Leerlingen uit de tweede en derde graad secundair onderwijs kunnen vanaf maandag 10 mei opnieuw voltijds naar school. Dat werd bevestigd aan onze redactie. Vanaf juni zullen meerdaagse uitstappen in eigen land ook opnieuw mogelijk zijn.