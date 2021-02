LIVE. Nu meer dan 400.000 inwoners gevaccineerd - Johnson: uiterlijk juli prik voor alle Britse volwassenen

Zes transmi­gran­ten gered uit koelwagen in Zeebrugge: “Dit is levensge­vaar­lijk”

10:17 In de haven van Zeebrugge zijn zaterdag opnieuw transmigranten gered uit een koelwagen met broodjes. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Het ging om zes Koerden die in Frankrijk in het koeltransport werden gestopt. Allen verkeerden ze in goede gezondheid.