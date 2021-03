LIVE. Nu al 18.000 reservaties voor horeca - Open Vld-voorzitter Lachaert wil avondklok grondig evalueren op 26 maart

Is groepsimmu­ni­teit van 70 procent nog voldoende? “Bij varianten met een hoger reproduc­tie­ge­tal moeten we mikken op een hogere vaccinatie­graad”

6 maart Het doel van de Belgische vaccinatiecampagne is streven naar de zogenaamde groepsimmuniteit om korte metten te maken met het coronavirus. Die groepsimmuniteit wordt bereikt als “minimaal” 70 procent van de bevolking is ingeënt. “Maar naarmate we te maken hebben met varianten met een hoger reproductiegetal, moeten we mikken op een hogere vaccinatiegraad”, zegt vaccinoloog Pierre Van Damme.