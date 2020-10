LIVE. Nooit zo veel nieuwe besmettingen per dag in ons land - Kaap van 100.000 coronadoden overschreden in India

03 oktober 2020

Er is een nieuw dagrecord gevestigd op het vlak van coronabesmettingen in ons land. Dinsdag werden maar liefst 2.778 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd en dat waren er nooit eerder zo veel. In India heeft het aantal overlijdens de kaap van de 100.000 overschreden. Lees in deze liveblog het laatste nieuws over het coronavirus.