LIVE. Noodtoestand in Canadese hoofdstad om coronabetogers - De Croo sluit overgang naar code oranje niet uit

Nieuws Bewoners Pepinster houden waterpeil in het oog, na code oranje voor regen: “We kunnen de overstro­min­gen niet vergeten”

In de provincie Luik waarschuwt het KMI met code oranje voor overvloedige regen. Voor de Vesder en zijn zijrivieren is de pre-alarmfase voor overstroming ingegaan. Het water staat er hoog, en het belooft er vannacht nog te blijven regenen. In Pepinster zijn mensen ongerust. “Ik houd het waterpeil altijd in het oog. De overstromingen staan in ons geheugen gegrift”, vertelt een bewoner in VTM NIEUWS. De Luikse brandweer meldt tientallen interventies, maar overstromingen blijven voorlopig uit. In Vlaanderen veroorzaakte het noodweer zondagavond problemen op het spoornet.

6 februari