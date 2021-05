LIVE. Nog ruim 700 patiënten op intensieve zorg - Overlegcomité buigt zich over 'Zomerplan’

Het Overlegcomité van de verschillende regeringen buigt zich vandaag over het ‘Zomerplan’, het stappenplan met mogelijke versoepelingen voor de komende maanden. Eén van de grote vragen daarbij is of er in augustus grote festivals kunnen georganiseerd worden en onder welke voorwaarden. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.