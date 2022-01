LIVE. Nog ruim 2.000 coronapatiënten in ziekenhuis, minder dan 400 op intensieve zorg - Zorgleerkrachten hebben geen tijd meer voor kindjes die het nodig hebben

Overwegend droge maar bewolkte start van de week

Vandaag wordt overwegend droog met laaghangende bewolking en hier en daar mist. In de loop van de namiddag verwachten we meer opklaringen vanaf het noordwesten, maar wellicht blijft het in het centrum en zeker in het oosten grijs. De maxima liggen tussen 1 en 4 graden ten zuiden van Samber en Maas, en tussen 5 en 7 graden elders in het land. Dat meldt het KMI.

7:03