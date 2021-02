LIVE. Nog geen enkele boete voor reizigers die zich niet lieten testen - Tijdelijke werkloosheid kost overheid 4 miljard euro

Merkel: “Uiterlijk na zomer vaccin voor iedere volwassen Duitser”

1 februari Uiterlijk na de zomer heeft iedere volwassen Duitser een aanbod voor een coronaprik gekregen. Daarvan is de Duitse bondskanselier Merkel overtuigd na een coronatop in de Duitse hoofdstad Berlijn. Het beraad moest duidelijkheid verschaffen over de nu nog stroef verlopende vaccinatiecampagne in de Bondsrepubliek.