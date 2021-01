LIVE. Nog eens 46 besmettingen met Britse variant vastgesteld in België

Bart De Pauw na afloop van de zitting: “Ik heb me eigenlijk nooit verdedigd. Ik zou dat graag in de rechtbank willen doen”

14 januari Het proces tegen televisiemaker Bart De Pauw (52) is vandaag van start gegaan in de correctionele rechtbank van Mechelen. Het ging om een inleidende zitting. “Er is drie jaar lang vanalles over mij verschenen. Ik heb drie jaar lang gezwegen. Ik ben blij dat het proces eindelijk kan beginnen, zodat ik mijn verhaal kan doen. En dan is het aan de rechtbank om te oordelen”, zei De Pauw na afloop. De officiële aanklacht tegen de televisiemaker luidt ‘belaging en elektronische overlast’. Daarop staan straffen tot twee jaar cel en tot 2.400 euro boete.