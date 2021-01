LIVE. Nog eens 46 besmettingen met Britse variant in ons land vastgesteld - Onderzoek naar mogelijk verband tussen overlijden 82-jarige en coronavaccin

De coronamaatregelen in ons land worden verlengd tot 1 maart. Intussen wordt er druk gewerkt aan de massale vaccinatiecampagne. Ook elders ter wereld woekert het coronavirus nog altijd. Zo is in China voor het eerst in acht maanden tijd opnieuw een persoon overleden aan Covid-19. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.