LIVE. Nog altijd te weinig testen bij teruggekeerde reizigers - Indiase variant in 44 landen vastgesteld

Hamas: “130 raketten afgevuurd”, drie doden in Tel Aviv nadat Israël flatgebouw in Gaza bombar­deert

0:02 In de omgeving van de Israëlische stad Tel Aviv zijn vanavond tientallen raketten onderschept die vanuit de Gazastrook waren afgeschoten. Volgens Hamas vuurde de organisatie vanuit Gaza 130 raketten af. Daarbij kwamen drie Israëliërs om het leven. Bij een andere raketaanval werd een oliepijpleiding in Israël getroffen. De raketaanvallen waren een vergelding voor het bombardement op een flatgebouw van Hamas in de Gazastrook eerder vanavond. Israël en Hamas zeggen klaar te zijn om een lang conflict uit te vechten.