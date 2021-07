LIVE. Nog 53 slachtoffers vermist na overstromingen, 31 mensen overleden - Waalse regering kondigt heropbouwplan van 2 miljard aan

Om klokslag 12 uur werd in heel het land een stiltemoment gehouden. Vandaag is ook uitgeroepen tot dag van nationale rouw. De officiële dodentol na de felle overstromingen in België staat intussen op 31. Het aantal vermisten is opnieuw gedaald tot 53. Omwille van de dag van nationale rouw kreeg ook het HLN-logo vandaag een rouwlint op onze site en in onze app. Volg alle ontwikkelingen over het noodweer in onze liveblog.