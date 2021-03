LIVE. NMBS raadt af om dinsdag en woensdag naar zee te reizen met de trein - Koning Filip bezoekt productiesite Pfizer in Puurs

Maîtresse Boris Johnson doet boekje open: “Tien minuten extra en zijn vrouw zou ons betrapt hebben”

13:25 De Britten kregen met Happy Monday een dag van nieuwe lockdownversoepelingen, maar veel blijdschap was Boris Johnson (56) gisteren niet gegund. De Britse premier zit verveeld met de gevolgen van een interview die zijn maîtresse gaf in de ‘Daily Mirror’. Jennifer Arcuri (36) verklapte daarin onder meer hoe ze de lakens gedeeld hebben in zijn echtelijk huis. Eén keer werden ze bijna betrapt door zijn toenmalige vrouw Marina Wheeler, het scheelde naar verluidt tien minuten. De zaak ligt politiek gevoelig omdat kwatongen blijven beweren dat hij haar 140.000 euro overheidsgeld zou toegestopt hebben.