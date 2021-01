LIVE. Nieuwe strategie: alle hoogrisicocontacten worden op eerste én zevende dag getest

Het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen in ons land lijkt te stabiliseren. Intussen wordt er druk gewerkt aan de massale vaccinatiecampagne. Ook elders ter wereld woekert het coronavirus nog altijd. Verschillende landen scherpen de coronamaatregelen verder aan. In China is voor het eerst in acht maanden tijd opnieuw een persoon overleden aan Covid-19. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.